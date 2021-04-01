В протестах против Познера увидели «русский след»

За выступлениями в Грузии против российского журналиста и телеведущего Владимира Познера стояли активисты, не раз уличенные в «тайных связях» с Москвой. Об этом в эфире телеканала «Первый» заявил председатель правящей партии страны «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

По его словам, инцидент с нападением на гостиницу, в которой остановился журналист и его друзья, организовали члены оппозиционной партии бывшего президента страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», в деятельности которой зачастую можно увидеть «русский след». «Все ясно как день. Эти люди делают русское дело», — сказал Кобахидзе.

Он отметил, что протестующие, среди которых были известные в стране политические деятели, ранее делали гораздо более резкие заявления по ситуации в Абхазии, нежели Познер. Саму ситуацию Кобахидзе назвал провокацией, но подчеркнул, что при этом нарушения карантинных ограничений со стороны журналиста не могли остаться без внимания властей. «Реакция государства была мгновенной», — заключил политик.

Ранее прилет Владимира Познера в Тбилиси вызвал массовую акцию протеста. Демонстрантам не понравились сделанные ранее заявления Познера о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. Гостиницу, в которой остановился телеведущий, забросали яйцами, на асфальте возле здания отеля появилась надпись красной краской «Вон из Грузии».

Позднее полиция оштрафовала Познера и еще около 30 человек за намерение провести массовое мероприятие по случаю его 87-летия. Помимо этого, крупный штраф был выписан гостинице, в которой должен был состояться праздник. В настоящее время журналист уже покинул страну и находится в России.