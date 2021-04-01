Познера пригласили в Абхазию после скандала в Грузии

Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба пригласил российского журналиста и телеведущего Владимира Познера посетить республику после скандала, который разгорелся в Грузии в связи с его приездом, пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По его словам, проявление неуважения к человеку в возрасте совершенно нетипично для народов Кавказа и может вызвать лишь возмущение. Министр подчеркнул, что будет рад визиту журналиста в Абхазию, в особенности в связи его 87-летием. «Нашу республику не зря называют Страной Души, здесь ему будут рады», — сказал Хишба.

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Ранее сообщалось, что полиция оштрафовала российского телеведущего и журналиста Владимира Познера и еще около 30 человек за нарушение карантинных мер по коронавирусу во время визита в Грузию. Помимо этого, крупный штраф был выписан гостинице, в которой должен был состояться праздник. В настоящее время Познер уже покинул страну и находится в России.

Прилет журналиста в Тбилиси вызвал массовую акцию протеста. Протестующим не понравились сделанные ранее заявления Познера о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. Гостиницу, в которой остановился телеведущий, забросали яйцами, на асфальте возле здания отеля появилась надпись красной краской «Вон из Грузии».