Муж Успенской оставил ее без квартиры в США

Супруг российской певицы Любови Успенской Александр Плаксин оставил ее без квартиры в США. Мужчина тайно переписал объект на себя. Об этом «Собеседнику» рассказал работавший с артисткой адвокат Александр Бенхин.

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Успенская и Плаксин на протяжении долгого времени не проживают вместе. Недавно супруг певицы подал на нее иск о разделе имущества и захотел получить половину загородного дома. Однако артистка предложила Плаксину поделить их американское жилье стоимостью около двух миллионов долларов. На протяжении 20 лет Успенская выплачивала за квартиру ипотеку.

Однако правозащитники выяснили, что объект никогда не принадлежал певице. По словам Бенхина, Успенская была «далека от юридических тонкостей». Изначально Плаксин оформил недвижимость на свою сестру, позже переписал собственность на себя, а спустя время — на траст. Адвокат назвал поступок супруга певицы подлостью.

В сентябре 2020 года Успенская получила от дочери Татьяны Плаксиной гневный комментарий после того, как надела ее платье. Певица опубликовала в сети фото и отметила, что может обмениваться с ребенком вещами, благодаря хорошей генетике. Однако Плаксина не оценила идею матери и назвала ее монстром. Позже комментарий был удален.