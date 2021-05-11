Самбурская пожаловалась на ремонт в «проклятой» квартире и расплакалась

Российская актриса и певица Настасья Самбурская пожаловалась на ремонт, который идет в ее новой квартире уже несколько лет, и расплакалась. Об этом сообщает портал StarHit.

Звезда телесериалов выложила в сторис видео, в котором показала некачественное обустройство, однако фирму-подрядчик не назвала. «Опять человек с косоглазием отцентровать все решил самостоятельно? Да и еще и сделали затычку в раковине из хрома, кран из матовой стали, а аксессуары черные», — посетовала актриса.

Кроме того, в прачечной комнате Самбурская обнаружила блок кондиционирования. На стенах по всей квартире остались дыры, которые ремонтники прикрыли пластиковыми крышками. «Это какие нужно нервы, чтобы все это выдержать? Они просто изрешетили всю квартиру, не думая! И я не экономлю! Это известная московская фирма с богатым послужным списком», — задалась вопросом певица.

Как пишет издание, не везет Самбурской и с мебелью. Так, компания, которая собирала для нее шкаф в прихожую, ошиблась с замерами. Стулья, которые она заказала, пришла бракованные, а у винного шкафа при транспортировке разбилась дверца.

О том, что ее новая квартира проклята, актриса говорила еще в прошлом году. По словам Самбурской, она уже около трех лет не может завершить ремонтные работы. При этом она поменяла уже несколько бригад.