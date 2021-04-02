Самбурская пообещала раскрыть тайны Дробыша

Российская актриса и певица Настасья Самбурская прокомментировала обвинения со стороны продюсера Виктора Дробыша. Она высказалась в своем Instagram-аккаунте.

Артистка опубликовала в сторис обращение к шоумену и пообещала раскрыть все тайны его компании. «Ну вы, Виктор Яковлевич, и сказочник. Скоро я расскажу, как было на самом деле. Ожидайте. Вы первый начали», — написала она в публикации.

Самбурская также отметила «методы» раскрутки продюсера. Она заявила, что его центр якобы заставляет молодых артисток «побираться» и ходить в рестораны к «высокопоставленным друзьям». Звезда сериала «Универ» подчеркнула, что хотела разорвать контракт с «Национальной музыкальной корпорацией» еще в 2018 году, однако Дробыш, по ее словам, угрожал разгромить ее квартиру. Самбурская испугалась и задержалась в компании еще на год.

Ранее Настасья Самбурская рассказала, что отказалась от услуг Виктора Дробыша и подала на него в суд. Однако музыкальный продюсер заявил в одном из последних интервью, что артистка «не хотела выступать» и «не платила» ему.