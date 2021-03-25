Дробыш раскрыл детали конфликта со звездой сериала «Универ»

Российский продюсер и композитор Виктор Дробыш рассказал о конфликте со звездой сериала «Универ», актрисой Настасьей Самбурской. Шоумен раскрыл детали разногласий в интервью шоу «Алена, блин!» на YouTube-канале издания Super.

Дробыш вспомнил, что в 2016 году к нему обратилась артистка с просьбой помочь наладить ей музыкальную карьеру. По словам продюсера, Самбурская сначала попробовала себя в хип-хопе, а затем решила заняться шансоном.

Позднее исполнительница стала лауреаткой премии «Шансон года» и у нее, как отметил Дробыш, началась активная гастрольная деятельность. Тогда он решил, что его часть работы выполнена. Однако, по его словам, Самбурская решила, что тот не выполнил условия заключенного между ними контракта и подала в суд на его продюсерский центр. Музыкальный менеджер заявил, что не нарушал договоренностей. Он также отметил, что певица проиграла дело, но представителям СМИ заявляла, что выиграла процесс.

В феврале 2021 года артистка Настасья Самбурская рассказала о судебном процессе с продюсером Виктором Дробышем. Тогда певица высказала свою точку зрения по поводу произошедшего конфликта.