Из квартиры Максаковой в центре Москвы украли ценности на полмиллиона долларов

В центре Москвы из квартиры певицы и вдовы бывшего депутата Госдумы Марии Максаковой украли ценности на полмиллиона долларов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, певица обнаружила пропажу, когда приехала в квартиру, которую вернула через суд. По предварительным данным, из сейфа исчезли около 100 тысяч долларов, кроме того, из дома пропали картины.

Общую сумму ущерба оценили в полмиллиона долларов.

Ранее сообщалось, что неизвестные обокрали народного артиста России Сергея Степанченко. Мужчина припарковал автомобиль марки Toyota на стоянке и ушел по делам. Примерно через пару часов к автомобилю подошел сын Степанченко и увидел, что задние стекла разбиты. Выяснилось, что из автомобиля были похищены сумки с вещами. Ущерб составил порядка 80 тысяч рублей.