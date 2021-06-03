Неизвестные обокрали народного артиста России Степанченко

Российского актера Сергея Степанченко обокрали неизвестные. Об этом сообщает «Пятый канал».

Народный артист России обратился в правоохранительные органы и рассказал, что кража произошла вечером в среду, 2 июня. Мужчина припарковал автомобиль марки Toyota на стоянке и ушел по делам. Примерно через пару часов к машине подошел сын Степанченко, он увидел, что разбиты задние стекла транспортного средства. Из автомобиля были похищены сумки с вещами — общий ущерб оценивается в 80 тысяч рублей.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа и инспектор-кинолог с собакой. В данный момент по факту произошедшего ведется расследование.

В мае сообщалось, что российская актриса, звезда сериала «Деффчонки» Кристина Работенко лишилась почти 200 тысяч рублей из-за мошенников. В правоохранительных органах рассказали, что артистке позвонил неизвестный человек и представился работником банка — он запросил у нее крупную сумму денег.