В Москве обокрали звезду сериала «Сваты»

Звезду сериала «Сваты», актрису Олесю Железняк обокрали в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Это произошло во вторник, 2 февраля. Неизвестные списали 50 тысяч рублей с банковского счета артистки. Остается неизвестным, как злоумышленникам удалось это сделать, так как данные своих карт Железняк никому не передавала.

46-летняя актриса обратилась в полицию. В правоохранительных органах начали проверку по факту произошедшего преступления.

Олеся Железняк — заслуженная артистка России, актриса театра и кино. Зрителю она наиболее известна по ролям в таких сериалах и фильмах, как «Моя прекрасная няня», «Сваты», «Ландыш серебристый», «Молодожены» и «Деревенская комедия».

В октябре заслуженная артистка РСФСР Нина Шильникова отдала мошенникам более 3 миллионов рублей. Тогда злоумышленники пришли к ней домой и предложили обменять старые купюры на новые.