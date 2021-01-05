У актрисы из сериала «Воронины» пропал муж

Актриса Ирина Лачина обратилась в полицию с заявлением о пропаже мужа, 51-летнего артиста Олега Будрина. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, Будрин ушел из дома в Москве вечером 1 января. Он сказал, что поедет к сестре, и заказал такси. Затем он решил остаться у родственницы на ночевку, однако вернулся домой, чтобы взять компьютер. Лачина лично передала ему системный блок, после чего Будрин вновь уехал.

На следующий день выяснилось, что актер так и не добрался до квартиры сестры. Лачина и ее золовка начали звонить Будрину, однако он не отвечал на звонки. В какой-то момент он поднял трубку и сообщил, что находится в гостинице для строителей, но не знает адрес. При этом на фоне был слышен голос женщины, которая потребовала прекратить разговор. С тех пор артист больше не выходил на связь.

Лачина известна по роли Анны Золотаревой, сестры главной героини Веры в сериале «Воронины». Также она играла в таких фильмах, как «Экипаж», «Легенда №17» и других картинах. Ее муж служит в Театре на Таганке.

В июне 2020-го актрису Анну Данькову обокрали в продуктовом магазине в Москве. 45-летняя актриса из «Ворониных» совершала покупки на улице Снежная, когда заметила, что ее телефон исчез. Оказалось, что неизвестные вытащили у нее из сумки iPhone XS Max. Данькова обратилась в полицию. Она также заблокировала банковские карты, привязанные к ее номеру телефона.