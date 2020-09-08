Актриса из сериала «Воронины» объяснила отсутствие на похоронах Бориса Клюева

Актриса Анна Фроловцева из сериала «Воронины» объяснила отсутствие на похоронах Бориса Клюева Об этом она рассказала телеканалу 360.

Появились слухи о проблемах со здоровьем актрисы. Фроловцева подтвердила, что чувствует себя не очень хорошо. «Я дома. Немножечко простывшая. Анализ [на коронавирус] сдала — жду, когда будет результат», — пояснила актриса.

Народный артист России Борис Клюев скончался 1 сентября. Ему было 76 лет. Прощание с артистом состоялась 4 сентября в Малом театре, где Клюев работал с конца 60-х годов. С 2018 года он боролся с раком легких.

Анна Фроловцева — заслуженная артистка России. В ситкоме «Воронины» играла роль Галины Ивановны — жены Николая Петровича Воронина, персонажа Бориса Клюева. Также играла в таких фильмах и сериалах, как «Формула любви», «Карнавал», «Стакан воды», «Бригада», «Михайло Ломоносов» и «Мертвые души».