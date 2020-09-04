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Актриса Людмила Полякова потеряла сознание на похоронах Бориса Клюева

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Людмила Полякова
Людмила Полякова
Фото: Александр Щербак / ТАСС
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Народная артистка Российской Федерации Людмила Полякова потеряла сознание на похоронах актера Бориса Клюева. Об этом сообщает StarHit.

Уточняется, что актрисе стало плохо, когда она подошла к залу Малого театра, где проходило прощание с ее коллегой. 81-летняя Полякова сыграла вместе с Клюевым в нескольких спектаклях и успела стать его близкой подругой. Из-за резкого ухудшения самочувствия ей понадобилась помощь бригады врачей.

Во время траурного мероприятия медицинская помощь понадобилась и поэту-песеннику Михаилу Шаброву. У него резко упало давление.

Борис Клюев скончался 1 сентября на 77-м году жизни. Причиной смерти звезды сериала «Воронины» стало онкологическое заболевание — с 2018 года актер боролся с раком легких.

Известность Клюеву принесли такие проекты, как «Воронины» и «Д’Артаньян и три мушкетера». В 1980-х Клюев исполнил еще несколько громких ролей — Майкрофта Холмса в картинах серии «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и шпиона Трианона в многосерийной ленте «ТАСС уполномочен заявить…».

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