Актриса Людмила Полякова потеряла сознание на похоронах Бориса Клюева

Народная артистка Российской Федерации Людмила Полякова потеряла сознание на похоронах актера Бориса Клюева. Об этом сообщает StarHit.

Уточняется, что актрисе стало плохо, когда она подошла к залу Малого театра, где проходило прощание с ее коллегой. 81-летняя Полякова сыграла вместе с Клюевым в нескольких спектаклях и успела стать его близкой подругой. Из-за резкого ухудшения самочувствия ей понадобилась помощь бригады врачей.

Во время траурного мероприятия медицинская помощь понадобилась и поэту-песеннику Михаилу Шаброву. У него резко упало давление.

Борис Клюев скончался 1 сентября на 77-м году жизни. Причиной смерти звезды сериала «Воронины» стало онкологическое заболевание — с 2018 года актер боролся с раком легких.

Известность Клюеву принесли такие проекты, как «Воронины» и «Д’Артаньян и три мушкетера». В 1980-х Клюев исполнил еще несколько громких ролей — Майкрофта Холмса в картинах серии «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и шпиона Трианона в многосерийной ленте «ТАСС уполномочен заявить…».