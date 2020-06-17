Звезду сериала «Воронины» обокрали в продуктовом магазине

Российскую актрису Анну Данькову обокрали в продуктовом магазине в Москве. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

45-летняя звезда сериала «Воронины» совершала покупки на улице Снежная, когда заметила, что ее телефон исчез. Оказалось, что неизвестные вытащили у нее из сумки iPhone XS Max.

Отмечается, что Данькова уже обратилась в полицию. Она также заблокировала банковские карты, привязанные к ее номеру телефона.

Анна Данькова известна по таким фильмам и сериалам, как «Сокровища О.К», «Рикошет», «След», «Пилот международных авиалиний», «Дикий», «Лектор», «Мужская работа» и «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований».

14 мая стало известно, что звезду фильма «А зори здесь тихие» Аллу Мещерякову обокрали перед смертью. Через несколько часов после того, как в квартиру актрисы приехали медики, констатировавшие ее смерть, в полицию с заявлением обратилась дочь заслуженной артистки Наталья. Женщина утверждала, что ее родителей обокрала сиделка. По ее словам, из московской квартиры похитили 30 тысяч рублей и драгоценности.

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