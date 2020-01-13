У Инны Чуриковой и Глеба Панфилова в Испании украли паспорта и четверть миллиона

Народную артистку СССР Инну Чурикову и ее мужа, режиссера Глеба Панфилова обокрали в Мадриде. Об этом сообщает Telegram-канал Baza в понедельник, 13 января.

Отмечается, что инцидент произошел в аэропорту. Воры украли сумку артистки, в которой находились заграничные паспорта пары, из-за чего супруги с трудом смогли вернуться в Россию. Также были похищены кошелек с деньгами и банковскими картами, iPhone и очки стоимостью 90 тысяч рублей. По оценке Чуриковой, общий ущерб составил четверть миллиона рублей.

Вернуться в Россию паре помогли сотрудники посольства. На родине Чурикова написала заявление в полицию.

В июле Чурикова попала в больницу после того, как упала со сцены во время спектакля «Старая дева» в московском театре «Русская песня».

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