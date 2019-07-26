Врачи сообщили о тяжелом состоянии Чуриковой

Советская и российская актриса Инна Чурикова остается в тяжелом состоянии. Об этом в справочной НИИ имени Склифосовского сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК в пятницу, 26 июля.

Отмечается, что артистка находится в отделении острых эндотоксикозов. «Температура вчера вечером — 36,2 градуса, утром — 36,1», — заявили в больнице.

19 июля представитель Чуриковой заявил, что та не получала перелом бедер в результате падения со сцены.

75-летняя народная артистка СССР попала в больницу 18 июля после того, как упала со сцены во время спектакля «Старая дева» в московском театре «Русская песня». Ее состояние врачи оценили как тяжелое и положили Чурикову в отделение хирургической реанимации.

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