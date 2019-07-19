Инну Чурикову госпитализировали в тяжелом состоянии

Актриса Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии после падения со сцены во время спектакля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артистка сломала два ребра, упав в конце второго акта спектакля на сцене московского театра «Русская песня». Постановку пришлось прервать.

Ранее коллега Чуриковой Екатерина Васильева рассказала, что артистка упала, споткнувшись о что-то на слабо освещенной сцене.

Очевидцы также утверждают, что у 75-летней актрисы закружилась голова, она не удержала равновесие и рухнула вниз.

Зрители помогли ей подняться и самостоятельно дойти до лестницы на сцену, но на за кулисы ее уже вынесли на руках, рассказывает РИА Новости. Чурикову доставили на скорой в институт Склифосовского.

Инна Чурикова известна по фильмам «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен», «Военно-полевой роман», «Ширли-мырли» и «Ребро Адама», а также по телесериалу «Идиот».

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