Инна Чурикова получила травму во время спектакля

Народная артистка СССР Инна Чурикова получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра «Русская песня». Об этом агентству ТАСС сообщил супруг актрисы, режиссер Глеб Панфилов.

По его словам, Инна Михайловна упала во время спектакля «Старая дева». «Пока мы не понимаем, что произошло, ждем скорую», — сказал он.

Позднее коллега Чуриковой Екатерина Васильева рассказала телеканалу «360», что актрису отвезли на скорой в институт Склифосовского, чтобы сделать рентген. «Но на первый взгляд нет ни переломов, ни сотрясения мозга», — успокоила она.

По ее словам, Чурикова упала, споткнувшись о что-то на слабо освещенной сцене.

В 2016 году спектакль «Аквитанская львица» в Ленкоме, в котором играет Инна Чурикова, был отменен из-за того, что актриса сломала руку.

75-летняя Инна Чурикова известна по фильмам «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен», «Военно-полевой роман», «Ширли-мырли» и «Ребро Адама», а также по телесериалу «Идиот».

4 апреля актер Виктор Сухоруков получил травму руки, упав во время спектакля на сцене Театра имени Моссовета. Инцидент произошел во время представления «Встречайте, мы уходим». Постановку прекратили досрочно.

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