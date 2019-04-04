Виктор Сухоруков повредил руку на глазах у зрителей

Актер Виктор Сухоруков получил травму руки во время спектакля на сцене Театра имени Моссовета. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Инцидент произошел во время представления «Встречайте, мы уходим». Артист повредил руку в результате падения. Постановку прервали.

Виктор Сухоруков — народный артист России. Он снялся более чем в сотне фильмов, в Театре имени Моссовета служит с 2011 года.

11 февраля 2019 года сообщалось, что актер Андрей Ургант получил травму после падения со скользкой лестницы. Артист сломал ногу, но продолжил играть в театре, выходя на сцену в гипсе и с тростью.

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