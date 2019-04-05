После травмы Сухорукова в театре задумались над изменениями в спектакле

Режиссер Сергей Аронин рассказал о возможном изменении мизансцены в спектакле «Встречайте, мы уходим», в ходе которой народный артист России Виктор Сухоруков повредил руку. Слова режиссера передает радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, спектакль был выпущен три года назад и сыгран более 50 раз, за это время сцена с прыжком через ковер, в которой актер и получил травму, не вызывала проблем.

«Я считаю произошедшее недоразумением, тем не менее мы обсудим с Виктором Ивановичем сохранение либо изменение этой мизансцены», — сказал режиссер, отметив, что она была придумана вместе с артистом на репетиции.

4 апреля стало известно о том, что актер споткнулся о ковер и повредил руку во время спектакля на сцене Театра имени Моссовета. Постановка была завершена досрочно.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!