Спектакль московского театра о любви советского офицера и немки проверят

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму начали проверку спектакля «Кантград» «Театра.doc». Об этом «МБХ-Медиа» рассказала его режиссер Анастасия Патлай.

По ее словам, к руководителю театра Наталье Туровской пришли участковый и два сотрудника центра «Э». Проверяющие не предъявили документы, но дали понять, что собираются разобраться с постановкой «Кантград», показ которой должен был состояться 20 марта на сцене студии «Дети райка».

Собеседница издания также сообщила, что за два дня до выступления хозяева площадки отказали предоставлять помещение, аргументируя свое решение «неблагонадежностью» картины.

В основе сюжета «Кантграда» — история любви советского офицера, приехавшего после окончания Великой Отечественной войны в Кенигсберг (нынешний Калининград), и немки, которую должны были депортировать из этого города. Помимо любовной линии, в спектакле приведены отрывки из работ немецкого философа Иммануила Канта, который жил и умер в Кенигсберге.

Весной 2018 года после «звонка из ФСБ» был отменен еще один спектакль «Театра.doc». Летом того же года полиция задержала девятерых его сотрудников и артистов, прогуливающихся по центру Москвы после выступления.

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