Спектакль «Пытки» Театра.doc отменили после звонка из ФСБ

Спектакль «Пытки» Театра.doc на площадке иммерсивного шоу «Безликие» в Санкт-Петербурге был отменен после «звонка из ФСБ». Об этом в своем Facebook сообщила режиссер театра Зарема Заудинова.

Материалы по теме Алиса, в стране кошмар Почему смелые и борзые высказывания режиссеров — вне закона

«Товарищ майор прикрыл Театру.doc лавочку пространства «Безликих» с читками «Пыток» на день города в Питере, но когда нас это останавливало. Как говорят владельцы пространства, им позвонили из ФСБ и пригрозили закрыть их, если «Пытки» у них все же покажем», — написала она.

«Пытки» драматурга Екатерины Косаревской и режиссера Алексея Полиховича основан на следственных материалах пензенской антифа-группировки «Сеть». Он повествует о пытках в полиции и ФСБ, которым, по их утверждениям, подверглись фигуранты дела.

Театр.doc — независимый проект, созданный в 2002 году. Известен постановками на актуальные социально-политические темы. В 2014 году он был вынужден переехать из дома в Трехпрудном переулке, где размещался со дня своего основания: московские власти решили разорвать договор аренды. Через полгода, в мае 2015-го, его выселили из помещения на площади Разгуляй. Тогда директор Елена Гремина заявила, что надзорный орган ищет основание для закрытия театра.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!