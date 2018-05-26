Культура
 
Последние новости
Путин предостерег Запад от перехода «красной линии» в отношениях с Россией
Боец MMA ударил соперника ногой в пах и сломал палец
Ученые убедились в бесполезности Tinder для поиска случайного секса
Лидер «Ливерпуля» отказался соблюдать Рамадан ради финала Лиги чемпионов
Захарова обвинила следствие по «Боингу» в идеологической ангажированности
Грузия переименовала Литву
В Киеве заявили о тайном переселении в Крым миллиона россиян
В США оценили мощь ракетного залпа «Юрия Долгорукого»
В России рассказали о судьбе заподозренных в уничтожении «Боинга» военных
Новости партнеров

Спектакль «Пытки» Театра.doc отменили после звонка из ФСБ

Перейти в «Мою Ленту»
Зарема Заудинова

Спектакль «Пытки» Театра.doc на площадке иммерсивного шоу «Безликие» в Санкт-Петербурге был отменен после «звонка из ФСБ». Об этом в своем Facebook сообщила режиссер театра Зарема Заудинова.

«Товарищ майор прикрыл Театру.doc лавочку пространства «Безликих» с читками «Пыток» на день города в Питере, но когда нас это останавливало. Как говорят владельцы пространства, им позвонили из ФСБ и пригрозили закрыть их, если «Пытки» у них все же покажем», — написала она.

«Пытки» драматурга Екатерины Косаревской и режиссера Алексея Полиховича основан на следственных материалах пензенской антифа-группировки «Сеть». Он повествует о пытках в полиции и ФСБ, которым, по их утверждениям, подверглись фигуранты дела.

Театр.doc — независимый проект, созданный в 2002 году. Известен постановками на актуальные социально-политические темы. В 2014 году он был вынужден переехать из дома в Трехпрудном переулке, где размещался со дня своего основания: московские власти решили разорвать договор аренды. Через полгода, в мае 2015-го, его выселили из помещения на площади Разгуляй. Тогда директор Елена Гремина заявила, что надзорный орган ищет основание для закрытия театра.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Поверившая в самоубийство актрисы полиция прервала спектакль Театра.doc
«Театр.doc» выложил видео предположительного избиения актера Павленским
Умерла создательница «Театра.doc» Елена Гремина
Другие материалы рубрики
Культура13:1423 мая
Филип Рот

Великий американец

Филип Рот умел упиваться женским телом и остро боялся смерти
16:5325 мая

Шнуров объявил о разводе с женой

02:0425 мая

Вайнштейн сдался

17:2025 мая

Вайнштейна отпустили

Культура00:0225 мая

Чуи, мы в коме

Кино недели: от «Хана Соло» до «Секса не будет!!!»
14:1425 мая

Щупанье собачьих гениталий в детском фильме вызвало скандал

02:3424 мая

Организаторы «Евровидения-2019» попросили фанатов не покупать билеты в Израиль

15:0325 мая

Вайнштейна арестовали

Культура00:0222 мая

«Все это очень страшно»

Майкл Б. Джордан о «451 градусе по Фаренгейту», «Прослушке» и современности
10:5825 мая

Брэд Питт угрожал убить Вайнштейна

12:2325 мая

Режиссер «На игле» снимет новый фильм о Джеймсе Бонде

18:0324 мая

Гуфа заподозрили в рекламе нелегального онлайн-казино

Россия
«Когда спокойное отношение к сексу кого угодно с кем угодно»
Российским школьникам начнут рассказывать об инцесте, изменах и правильной семье
Володин поинтересовался доказательствами домогательств Слуцкого
«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»
Кубанский поселок восстал после убийства многодетной матери: репортаж «Ленты.ру»
Путин поведал о планах расширения пространства свободы
Путин назвал санкции игрой в футбол по правилам дзюдо
«Жил грешно — умру смешно»
Бывшие зэки вышли на свободу, но остались в изоляции
Создавшего питомник редких растений россиянина лишили земли
Все материалы
Мир
Ракетные войны
Россию вновь обвинили в крушении «Боинга» над Донбассом. Что с доказательствами?
В России рассказали о судьбе заподозренных в уничтожении «Боинга» военных
В США рассказали о бое с ЧВК Вагнера
Путин высказался о вине России в уничтожении «Боинга» над Донбассом
Россия потребовала от Британии извинений
«Евреи вынуждены страдать»
Они пережили Холокост, но их все еще ненавидят
Красные свиньи
Китайские гопники рвутся к власти. Коммунизм предан и забыт
Все материалы
Бывший СССР
На Донецк!
В Донбассе опять война. Украинская армия наступает на позиции ДНР
«Сепаратиста» опробовали в Донбассе
Грузия переименовала Литву
Киев нашел у России новое гибридное оружие против Евросоюза
В Киеве заявили о тайном переселении в Крым миллиона россиян
Консул высшей расы
Украинский дипломат не любил евреев и считал себя арийцем. Коллеги молчали
В Киеве разработали план действий против «агрессии России» в Азовском море
Все материалы
Экономика
Джек МаЗамахнулись
Российские компании хотят создать свой AliExpress. У них ничего не выйдет
Глава ВТБ рассказал о перспективах улучшения отношений России и США
Кудрин развенчал миф о ссоре с министром
Mars внедрит в Подмосковье новые экологические технологии
В «Газпром нефти» рассказали о социальных проектах в Сербии
Сечин назвал мощные факторы роста потребления нефти
РЭЦ договорился о поддержке поставок SSJ-100 и MC-21 в Африку
Все материалы
Силовые структуры
«Мы не думали, что он может совершить такое зверство»
Житель якутского села расстрелял соседей. Среди жертв — женщины и дети
Вне зоны доступа
Зэки массово выманивают у россиян деньги. Тюрьмы их защищают
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Несломленный зоной вор в законе Бадри Кутаисский стал козырем силовиков
Гадалка вынудила владельцев «Нота-банка» украсть миллионы
Чемпион по кикбоксингу из Госнаркоконтроля сел за уругвайский кокаин
Покровителю уличных воров Москвы велели угомониться перед ЧМ-2018
Все материалы
Наука и техника
Долбит нормально
Обзор самого странного и бесполезного гаджета Apple
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
«Собирание земель вокруг Москвы — миф»
Кто на самом деле создал Россию
Начались госиспытания новейшего МиГ-35
В США оценили мощь ракетного залпа «Юрия Долгорукого»
Пентагон отчитался о создании сверхсветового двигателя
Разработчик раскрыл бесшумность АПЛ «Хаски»
Все материалы
Спорт
Красота не спасла
Секс-символ MMA из России потерпела первое поражение в карьере
«Мария уже не та, что раньше»
По силам ли Шараповой заткнуть критиков на «Ролан Гаррос»
Британка нанесла российской девушке-бойцу первое поражение в карьере
Лидер «Ливерпуля» отказался соблюдать Рамадан ради финала Лиги чемпионов
В игре Шараповой углядели тотальный регресс
Роналдо нашел аналог Месси
Мутко снова перешел на английский
Все материалы
Культура
Харви ВайнштейнВошел и вышел: Вайнштейну грозит тюрьма за изнасилование
Голливудского продюсера арестовали спустя полгода расследований. И отпустили
Озолотить Билла
Умер создатель культовых киноплакатов XX века
Чуи, мы в коме
Кино недели: от «Хана Соло» до «Секса не будет!!!»
Шнуров объявил о разводе с женой
Вайнштейна отпустили
Щупанье собачьих гениталий в детском фильме вызвало скандал
Вайнштейна арестовали
Все материалы
Интернет и СМИ
«Если сойдете с ума, ничем не поможем»
Они зарабатывают на миллионах зрителей. Когда-то их место было на дне
Рекламное очко
Российский YouTube мог стать великим, но ему помешали деньги
Зажал мелочь
Что погубило самого опасного хакера в мире
Маск перепутал россиян с украинцами
Рейтинг Тихого океана резко упал
В сотнях дешевых моделей смартфонов на Android нашли старый вирус
«Яндекс» объявили помощником пиратов
Все материалы
Ценности
Догнать и пояснить
Что надеть и как постричься, чтобы вывести из себя националистов
Весенний урожай
Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты
Нежить
Кому нужны виртуальные персонажи и могут ли они захватить мир
Дешевая косметика оставила белую девушку черной
Подсчитано состояние Джиджи Хадид
Меган Маркл подтолкнула девушек показать истинное лицо
Продажи золота выросли благодаря Меган Маркл
Все материалы
Путешествия
Гостиничные легенды
Как сэкономить на проживании в отеле, получить бонусы и хорошо отдохнуть
«Представляешь, пять этажей только порно!»
Грязное белье и дети напрокат: как японцы развлекаются после работы
Мужчины унизили женщину-пилота
Найден способ избежать сексуальных домогательств в самолете
Раскрыта смертельная опасность бассейнов в отелях
Определено самое привлекательное для путешествий гражданство
В голливудском аэропорту столкнулись два самолета
Все материалы
Из жизни
Безысходность и рога
Они устали от войн и нашли себя в бараньих боях
Выжали до капли
Его уникальная кровь спасла миллионы людей. Пришло время пожить для себя
«В Америке больше медведей, чем в России»
Американец увлекся советской историей и переехал в Москву
Американец пожаловался на исчезновение дома
Хитрый кролик убежал от кошки и попался в когти совы
Американский город накрыло облако пепла из человеческих останков
Кишащие спорами документы довели писателя до комы
Все материалы
Синий «Бумер»
Едет ли тяжелый BMW M5 в быстрых поворотах Сочинского автодрома?
«Майбах» из пикапа
Как сделать из американского пикапа седан за 300 000 долларов
«Камри» на раме. Часть 2
Эксплуатация и стоимость владения Toyota Fortuner. Подводим итоги длительного теста
Проблемные автомобили
Топ-10 машин, которые чаще приходится гонять на ремонт к дилеру
Volkswagen будет собирать в Калуге «интересную модель»
Toyota назвала цену крошечного кроссовера для России
Dodge возродит суперкар Viper без мотора V10
Все материалы
На грани
Людей будущего расселят в отели-конструкторы. Как это будет выглядеть?
Море взаймы
Ипотека в Крыму теперь доступна всем. Но есть одна проблема
Крыша едет
Азиатские небоскребы, от которых кружится голова
Квартиру с собственным люком в метро нашли в Москве
Россиянка три года отказывалась получать квартиру из-за долга в 20 тысяч рублей
Названы округа Москвы с самыми дешевыми квартирами
Ставки по ипотеке перестали снижаться из-за американских санкций
Все материалы