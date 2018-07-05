Девять артистов «Театра.doc» вышли со спектакля и были задержаны полицией

В центре Москвы полиция задержала девятерых сотрудников и артистов «Театра.doc», решивших прогуляться по парку Чистые пруды после спектакля «Взрослые снаружи». Об этом актриса Мария Чупринская сообщила «Медиазоне».

Инцидент произошел в ночь на 5 июля. «К нам подошли молодые люди, пять амбалов, мужиков, кто в коже, кто как, и с ними сотрудник полиции, который представился Горячкиным. Они к нам подошли и стали нас задерживать и кричать, что мы должны с ними проехать в отделение. Мы стали спрашивать, на каком основании, они стали ржать и говорить, что эти амбалы — пять свидетелей, которые будут свидетельствовать против наших преступлений — спиртное или наркотики. Показывают на режиссера Сашу Кудряшова и говорят — ну вот, вы выглядите как наркопотребитель», — рассказала Чупринская.

Материалы по теме «Это связано с хреновой жизнью огромной страны» Актеры и писатели говорят о русских правду. За это их травят и оскорбляют

Актриса написала в Facebook, что ее коллегу, артистку Татьяну Демидову «амбалы в черном ударили в живот», однако задерживать не стали, а у режиссера Александра Кудряшова, снимавшего происходящее на смартфон, отобрали устройство и стерли запись.

По словам Чупринской, сотрудникам театра показали снимки из соцсетей, на которых они раздавали информационные листовки в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за организацию терактов в Крыму. «[Нас] называли по имени-фамилии, хотя мы не представлялись», — подчеркнула она.

Девятерых сотрудников «Театра.doc» и их знакомого задержали и привезли в ОВД «Басманное». Около часа ночи задержанных отпустили. Артисты заявили, что будут жаловаться на противозаконные действия полиции.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!