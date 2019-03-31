Актер разбил голову в «Гоголь-центре» и попал в больницу

Актер Семен Штейнберг, известный по сериалу «Содержанки» и фильму «Юморист», неудачно упал в московском «Гоголь-центре» и разбил голову. Его госпитализировали с сотрясением мозга, сообщает «Пятый канал».

За Штейнбергом присматривают медики. Сам он сказал журналистам, что чувствует себя хорошо и с ним «ничего серьезного».

Телеканал отмечает, что после падения прибывшие на место врачи скорой помощи долго не могли остановить кровотечение.

34-летний Штейнберг снимался, в основном, в сериалах. Он, в частности, играл в «Домашнем аресте», «Куприне», «Мотыльках» и «Леди исчезают в полночь». Также актера можно увидеть в полнометражных лентах «Селфи» и «Год свиньи».

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