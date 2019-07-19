Инна Чурикова попала в реанимацию

Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации в институте Склифосовского. Об этом агентству ТАСС сообщили в справочной службе больницы.

Уточняется, что она лежит в хирургической реанимации в тяжелом состоянии.

75-летняя Чурикова сломала два ребра, упав в конце второго акта спектакля на сцене московского театра «Русская песня». Зрители помогли ей подняться и самостоятельно дойти до лестницы на сцену, но на за кулисы ее уже вынесли на руках.

Постановку пришлось прервать.

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