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Появились подробности о состоянии Инны Чуриковой

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Представитель Инны Чуриковой опроверг информацию о том, что артистка получила перелом бедер в результате падения со сцены. Его слова передает портал Nation News в пятницу, 19 июля.

«Это все неправда, все стабильно. Она в больнице, наблюдается у врачей. Страшного ничего нет», — заявил представитель Чуриковой, имя которого не раскрывается.

Народная артистка СССР была экстренно госпитализирована вечером 18 июля после падения во время спектакля в театре «Русская песня» в Москве. 75-летняя Чурикова исполняла ведущую роль в постановке «Старая дева». Ее состояние врачи оценили как тяжелое. Актрису положили в отделение хирургической реанимации института Склифосовского.

Инна Чурикова наиболее известна по фильмам «Военно-полевой роман», «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен» и «В круге первом».

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Предыстория: Инна Чурикова попала в реанимацию
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