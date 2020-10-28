Заслуженная артистка РСФСР отдала мошенникам более 3 миллионов рублей

Нина Шильникова, певица, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, отдала мошенникам более 3 миллионов рублей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Шильникова обратилась в полицию 27 октября. В заявлении она сообщила, что ей позвонила женщина и рассказала, что необходимо поменять пенсионную книжку, для чего к ней домой приедет курьер.

Артистка открыла дверь молодому человеку, который рассказал, что прибыл для обмена старых купюр на новые. Певица не заподозрила неладное и передала неизвестному денежные средства: 1,5 миллиона рублей, 14 тысяч долларов и 5 тысяч евро.

Общий ущерб мошеннической схемы превысил 3,3 миллиона рублей. «Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Неизвестный попал на камеры наблюдения, также имеются другие улики, личность преступника устанавливают», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Нина Шильникова — певица сопрано, заслуженная артистка РСФСР. Выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных, в которой преподавала с 1962 года. С конца 1960-х до 1990-х гастролировала с сольными концертами. С 1993-го — профессор академии имени Гнесиных.