Заслуженную артистку России ограбили во время операции в элитной больнице

Заслуженную артистку России Ольгу Анохину ограбили в время операции. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 28 июля.

Уточняется, что актриса находилась в элитной столичной больнице, когда ее обокрали. Палата Анохиной осталась открытой, когда ее повезли на хирургическую процедуру. После возвращения актриса не нашла там свой телефон и деньги. Подробности случившегося выясняются.

66-летняя Ольга Анохина — актриса и театральный режиссер. Она снималась в таких фильмах и сериалах, как «Сибирский цирюльник», «Полицейская академия 7: Миссия в Москве», «Склифосовский», «Будьте моим мужем», «Шакал», «Виола Тараканова», «Надежда как свидетельство жизни» и «Снежный ангел».

23 июля сообщалось, что семью российского актера Дмитрия Беседы обокрали мошенники. Жена артиста из «Чернобыля» Алена Беседа обратилась в полицию и заявила, что у нее похитили крупную сумму денег. 32-летняя актриса БГАДТ имени Щепкина пояснила, что ей позвонил неизвестный мужчина и представился работником банка. Она продиктовала ему данные своей карты, с которой впоследствии списали 81 тысячу рублей.