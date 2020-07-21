Актрису одного из худших российских фильмов обокрали мошенники

Российскую актрису Алису Рыжову обокрали мошенники. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

30-летняя звезда одного из худших российских фильмов «Сокровища О.К.» (рейтинг ленты на «Кинопоиске» составляет 2,8 балла из 10) обратилась в полицию, так как у нее похитили крупную сумму денег. Неизвестный позвонил ей, представившись сотрудником банка, и в ходе беседы артистка продиктовала данные своей карты. Позднее с ее счета произошло списание 104 тысяч рублей.

На протяжении последних семи лет Рыжова работает в театре «Школа драматического искусства». Кроме того, она появлялась в таких фильмах и сериалах, как «Физика или химия», «Все о его бывшей», Адвокат-6 и «Захват».

В июне обокрали другую актрису картины «Сокровища О.К.» — Анна Дакнькову. 45-летняя артистка совершала покупки на улице Снежная в Москве, когда заметила, что ее телефон исчез. Оказалось, что неизвестные вытащили у нее из сумки iPhone XS Max.