Семью актера «Чернобыля» обокрали мошенники

Семью российского актера Дмитрия Беседы обокрали мошенники. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

Жена артиста из «Чернобыля» Алена Беседа обратилась в полицию и заявила, что у нее похитили крупную сумму денег. 32-летняя актриса БГАДТ имени Щепкина пояснила, что ей позвонил неизвестный мужчина и представился работником банка. Она продиктовала ему данные своей карты, с которой впоследствии списали 81 тысячу рублей.

В настоящее время сотрудники полицию проводят проверку. Найти мошенника пока не удалось.

21 июля стало известно, что российская актриса Алиса Рыжова тоже стала жертвой телефонных мошенников, выдающих себя за работников банка. С ее карты списали 104 тысячи рублей. Рыжова появлялась в таких фильмах и сериалах, как «Физика или химия», «Все о его бывшей», «Адвокат-6» и «Захват». Кроме того, она снималась в одном из худших российских фильмов «Сокровища О.К.» (рейтинг ленты на «Кинопоиске» составляет 2,8 балла из 10).