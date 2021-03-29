Солистку Большого театра обокрали дважды за вечер

Оперную солистку Большого театра Юлию Мазурову дважды за один вечер обокрали интернет-мошенники. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Артистка пострадала от рук злоумышленников, когда пыталась продать свое концертное платье на «Авито». Вечером 23 марта Мазуровой написала пользовательница сайта, которая сказала, что ее заинтересовала выставленная на продажу вещь. Позже женщины договорились, что покупательница оплатит товар через сайт, а артистке пришлет ссылку с подтверждением. Позже Мазурова получила ссылку, и перейдя по ней, увидела поле для ввода данных банковской карты.

Покупательница убедила артистку, что для проверки поступления средств, той необходимо ввести данные счета в указанное поле. Мазурова поверила и отправила информацию, а также код подтверждения, который пришел ей по СМС. С ее счета было списано более восьми тысяч рублей.

Мазурова начала волноваться, однако покупательница вновь заверила оперную певицу, что таков порядок оплаты на «Авито». Она также убедила 32-летнюю артистку снова вести данные своей карты, а когда она сделала это, то с ее счета повторно списали более восьми тысяч рублей. Тогда потерпевшая заподозрила, что покупательница обманула ее, и подала заявление о мошенничестве в полицию.

В начале марта стало известно, что артиста балета Большого театра Виталия Гетманова обманули почти на полмиллиона рублей. Аферисты позвонили 22-летнему танцору, представившись сотрудниками банка и посоветовали направить средства в «страховую ячейку».