Танцора Большого театра обокрали на полмиллиона рублей

Телефонные мошенники обокрали танцора Большого театра Виталия Гетманова почти на полмиллиона рублей. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Аферисты позвонили 22-летнему артисту балета, представившись сотрудниками банка. Они сказали, что данные его банковской карты скомпрометированы, и посоветовали направить средства в страховую ячейку. Гетманов перевел злоумышленникам 480 тысяч рублей через банкомат.

Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего.

4 февраля сообщалось, что неизвестные списали 50 тысяч рублей с банковского счета звезды сериала «Сваты», актрисы Олеси Железняк. Отмечается, что данные своих карт артистка никому не передавала.