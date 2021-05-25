Актриса сериала «Деффчонки» лишилась 200 тысяч рублей из-за мошенников

Российская актриса Кристина Работенко лишилась почти 200 тысяч рублей из-за мошенников. Об этом сообщает «Пятый канал».

Источник в правоохранительных органах рассказал, что недавно звезде сериала «Деффчонки» позвонил неизвестный человек и представился работником банка. Он утверждал, что с ее карты произошел подозрительный перевод на сумму 93 тысячи рублей. Артистка поверила, что разговаривает с сотрудником службы безопасности — тот заявил, что для вычисления мошенников необходимо дважды перевести такую же сумму на другую карту. Работенко совершила перевод по просьбе собеседника.

Позднее злоумышленник убедил актрису снять наличные и совершить очередной перевод — на этот раз на сумму полмиллиона рублей. У банкомата артистка случайно встретила полицейского, который объяснил, что она стала жертвой мошенников.

В марте телефонные мошенники обокрали танцора Большого театра Виталия Гетманова почти на полмиллиона рублей. Аферисты позвонили 22-летнему артисту балета, представившись сотрудниками банка. Они сказали, что данные его банковской карты скомпрометированы, и посоветовали направить средства в страховую ячейку. Гетманов перевел злоумышленникам 480 тысяч рублей через банкомат.