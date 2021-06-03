Полиция поймала обокравшего писателя Пелевина «ласкового вора»

В Санкт-Петербурге полиция поймала «ласкового вора», обнявшего и обокравшего победителя литературной премии «Национальный бестселлер» писателя Александра Пелевина. Об этом сообщили «Фонтанке» в региональном управлении МВД.

В преступлении подозревается 22-летний гражданин одной из среднеазиатских республик. Его нашли и задержали в Волосово. На территории России он находится без регистрации. В полиции на допросе мужчина отрицал свою причастность к краже, однако правоохранители выяснили, что у него имеется судимость за грабеж.

Следователи полагают, что иностранец зарабатывал на жизнь карманными кражами. Сейчас они проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям. Вместе с карманником был задержан его сообщник, который увез его с места преступления.

30 мая после победы в главной литературной премии города Пелевин вместе с друзьями отправился в бар, откуда затем вызвал такси до дома. Когда писатель приблизился к ожидающему его автомобилю, к нему подошел мужчина в спортивном костюме и обнял, оторвав от земли, после чего быстро отпустил и скрылся. После этого Пелевин обнаружил пропажу телефона стоимостью 15 тысяч рублей.

Александр Пелевин победил в премии «Национальный бестселлер» со своим романом «Покров-17».