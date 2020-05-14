Вора в законе Нодара Руставского обвинили в руководстве карманниками и разбоях

Против вора в законе Нодара Асояна, известного в криминальных кругах как Нодар Руставский, возбуждено уголовное дело по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Об этом в четверг, 14 мая, сообщает РИА Новости.

По данным правоохранительных органов, статус вора в законе Асоян получил в 1998 году и позже создал в Ростовской области организованную группу воров-карманников и преступное сообщество. Их участники долгое время совершали кражи, грабежи и вымогательства, при этом Асоян лично участвовал в разбойных нападениях в Ростове-на-Дону.

По данным региональной прокуратуры, подозреваемый сумел скрыться от правоохранительных органов. В 2019 году суд заочно приговорил его к семи годам и шести месяцам лишения свободы по обвинению в имущественных преступлениях и объявил в международный розыск.

13 апреля сообщалось, что Нодар Асоян пытается получить политическое убежище на Украине.

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