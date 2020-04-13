Создавший ОПГ вор в законе Нодар Руставский захотел стать беженцем на Украине

Вор в законе Нодар Асоян, известный в криминальных кругах как Нодар Руставский, пытается получить политическое убежище на

Украине. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По данным ИА, в Миграционной службе Украины уже зарегистрировано заявление от 47-летнего Асояна о предоставлении ему статуса беженца. Авторитет заявил, что в России его преследуют по политическим мотивам — якобы за поддержку, которую он оказывал Вооруженным силам Украины в Донбассе.

Вор в законе находится в международном розыске по девяти эпизодам совершения краж в составе созданной им организованной преступной группировки (ОПГ) на территории автовокзала Ростова-на-Дону, которая действовала с 6 января 2002-го по 15 марта 2006 года. Кроме того, как считает следствие, авторитет причастен к разбойному нападению.

1 апреля сообщалось, что в Испании одного из главных воров в законе Тариэла Ониани (Таро) осудили на четыре года за участие в ОПГ.

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