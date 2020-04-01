Одного из главных воров в законе осудили в Испании за участие в ОПГ

В Испании одного из главных воров в законе Тариэла Ониани, известного в криминальных кругах как Таро, осудили на четыре года за участие в организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом в среду, 1 апреля, сообщает издание DW.

По данным издания, Ониани также должен выплатить штраф в размере 36 тысяч евро. Он был признан виновным в членстве в преступной группировке, созданной с целью отмывания в Испании капиталов.

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Россия выдала Ониани в октябре 2019 года после того, как он вышел на свободу из колонии особого режима №6 «Черный дельфин» в Соль-Илецке. Таро отсидел 9 лет 10 месяцев из положенных ему 10 лет за вымогательство и похищение человека.

26 января сообщалось, что Россия выставила условие для выдачи Таро Испании. Российские власти выразили готовность выдать его испанцам при условии, что его осудят лишь за участие в преступном сообществе.

В 2018 году глава МВД Владимир Колокольцев подписал приказ о выдворении криминального авторитета из России.

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