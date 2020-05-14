Силовые структуры
 
Последние новости
Собянин объявил о массовой проверке москвичей на иммунитет к коронавирусу
Украина намекнула Поклонской на плохие последствия из-за интервью Гордону
В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17
Microsoft назвала идеальный компьютер для Windows
Российская чиновница отделалась штрафом за нецелевую трату 109 миллионов рублей
Россияне посадили деревья и превратились в экстремистов
В «сталинке» на Фрунзенской набережной загорелись квартиры 
Слуцкий выступил против возвращения российского футбола
Сын подарил отцу ДНК-тест и случайно раскрыл семейную тайну
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Новости партнеров

Раскрыта причастность вора в законе Вити Пана к похищениям и пыткам россиян

Перейти в «Мою Ленту»
Витя Пан
Витя Пан
Кадр: видео ПРАЙМ КРАЙМ / Youtube

В Курске завершено расследование уголовного дела в отношении 19 членов преступной группы Виктора Панюшина, известного в криминальных кругах как Витя Пан. Раскрыта причастность вора в законе к похищениям и пыткам россиян. Об этом в четверг, 14 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в сентябре 2000 года Виктор Панюшин получил статус «вора в законе» и вместе с ним влияние в преступной среде на территории Курской, Орловской и Белгородской областей. Он создал преступное сообщество из двух подразделений. Одно, действуя на территории Белгородской области, совершало экономические преступления. Второе структурное подразделение действовало в Курской области, совершая преступления, связанные с применением физического насилия.

В период с 21 июня 2012 года по 22 марта 2017-го группировка организовала несколько подпольных казино с игровым оборудованием на территории Белгорода, а также с помощью мошеннических действий в сфере недвижимости похитила девять миллионов рублей у граждан. Кроме того, на территории Курской области бандиты Вити Пана похитили двух человек, у которых вымогали деньги, подвергая их избиениям и пыткам.

В настоящее время 12 уроженцам Курска и 7 жителям Белгорода предъявлены обвинения. Лидер преступного сообщества Виктор Панюшин задержан на территории Украины. Решается вопрос о его экстрадиции на территорию Российской Федерации.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российские журналисты стали получать угрозы из-за статьи про вора Эдика Осетрину
Тюремщики пригрозили лишить вора Шакро Молодого деликатесов и тренажеров на зоне
Авторитеты обвинили вора в законе Звиада Тбилисского в работе на тюремщиков
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0111 мая

«Идиоты не имеют права на существование»

В Третьем рейхе пытались улучшить нацию, уничтожая душевнобольных. Их травили газом и жгли в печах
13:42Сегодня

В лесу на границе с Чечней началась поимка последней действующей банды боевиков

13:55Сегодня

Подполковник ФСИН попался на создании VIP-условий для заключенных

12:26Сегодня

Трое налетчиков похитили школьницу под Москвой и изнасиловали ее в лесу

Силовые структуры00:03 9 мая

«Милицейский пост — это тоже фронт»

Как во время войны в СССР героически боролись с разгулом преступности
12:15Сегодня

В Европе нашли сеть преступных группировок во главе с ворами в законе из Грузии

12:05Сегодня

Портреты вождей нацизма на акции «Бессмертный полк» обернулись уголовным делом

12:01Сегодня

Российские журналисты стали получать угрозы из-за статьи про вора Эдика Осетрину

Силовые структуры00:02 8 мая
Анатолий Быков

«Он в крови по колено, если не выше»

Российский политик и бизнесмен в 90-е был авторитетом Толей-Быком. Его обвиняют в двойном убийстве
11:16Сегодня

В МВД рассказали об уровне домашнего насилия в условиях самоизоляции россиян

10:21Сегодня

Фигурант дела обвинил уволенного Путиным генерала во взятках и вымогательстве

08:05Сегодня

В России тела двух несовершеннолетних братьев нашли недалеко от дома

Россия
Опубликована карта объединения российских регионов
Александр Игнатенко«Мы сразу получили клеймо контрабандистов»
Россиянин подобрал на Шри-Ланке мертвых жуков. Теперь ему грозит 40 лет тюрьмы
В Москве завод открыли и закрыли через день за отсутствие масок у работников
Жители российского региона массово заразились коронавирусом после похорон
Захар Гуров«Сын перестал ходить, и только тогда его госпитализировали»
Семилетнего Захара спасет только протонная терапия. Нужна ваша помощь
На стравливавшую детей ради видео в Instagram воспитательницу возбудили дело
Архангельскую область и Ненецкий автономный округ объединяют
Зачем в стране укрупняют регионы и что это значит для россиян?
Все материалы
Мир
Трамп счел возможным введение санкций против Китая
«Америка подвела своих людей»
Коронавирус сломал здравоохранение США: медики о страшных уроках эпидемии
Венесуэла пожаловалась в ООН на попытку вторжения
Жара против заразы
Коронавирус пришел в африканские страны. Это может привести к катастрофе
Трамп заявил о необходимости отрицательной процентной ставки в США
«Сначала говорили, что все это ерунда»
Пустые улицы, очереди в банк и трейлеры с трупами. Как Нью-Йорк переживает эпидемию коронавируса
Италия потратит 55 миллиардов евро на восстановление от коронавируса
Все материалы
Бывший СССР
Перетерпели
Огромные штрафы, войска на улицах и полицейские рейды. Как в Прибалтике борются с коронавирусом
«Это популярный у молодежи продукт»
Армяне против легализации марихуаны, но с удовольствием употребляют ее. Почему это устраивает власть
«Они приехали убивать, жечь, калечить»
Коктейли Молотова и град камней — очевидцы воспоминают трагедию в Доме профсоюзов в Одессе
Минские недоговоренности
Зеленский не может остановить войну в Донбассе. Даже пандемия коронавируса не привела к перемирию
Все материалы
Экономика
Убыток Центробанка превысил триллион рублей
Полный бак
Нефти в мире становится все больше. Чем это грозит экономике?
Россияне окончательно променяли чай на кофе
США начали поднимать цены на нефть
Спасительная колея
У России есть стимул выбраться из кризиса. Как ей поможет железная дорога?
Все материалы
Силовые структуры
Российского следователя арестовали за похищение людей и вымогательство
«Идиоты не имеют права на существование»
В Третьем рейхе пытались улучшить нацию, уничтожая душевнобольных. Их травили газом и жгли в печах
Изнасилованных на улице россиянок оштрафуют за нарушение режима самоизоляции
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Началось расследование гибели пациентов при пожаре в больнице Петербурга
«Милицейский пост — это тоже фронт»
Как во время войны в СССР героически боролись с разгулом преступности
Создателя паблика «Омбудсмен полиции» госпитализировали из изолятора
Все материалы
Наука и техника
Фрагмент картины Фра Анджелико «Страшный суд» Разрушитель городов
Как невежество и предрассудки помогли чуме убить миллионы людей
Конец настал
Как выглядят реальные последствия наступающей климатической катастрофы
«Мурло капитализма»
Как «Роскосмос» уничтожает «Союз» в угоду «Ангаре»
Потерянное наследие
Уникальные исторические фотографии, которые удалось сохранить
Все материалы
Спорт
Фото кровавой раны бойца UFC после поединка испугало фанатов
Бойня с доставкой на дом
Нокаут на 20-й секунде, много крови и новый чемпион. UFC 249 подарил яркое зрелище
Футболист АПЛ стал жертвой вооруженного ограбления на самоизоляции
Джастин Гэтжи«Он сломает мне нос. Но UFC за это заплатит»
Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи: дата боя, когда прямая трансляция, прогнозы и ставки на UFC 249
Глава UFC поддержал госпитализированного отца Нурмагомедова
Будут бить
Большой спорт возвращается. UFC проведет крупнейший турнир в истории в разгар пандемии коронавируса
Конор Макгрегор помолился за отца Нурмагомедова
Все материалы
Культура
Прилепин назвал бесовщиной усыновление детей однополыми парами
«Ты умрешь во сне»
Кумир Дэвида Боуи и Тома Йорка пел о палачах и террористах. Легендарный вокалист изменил мир музыки
BadComedian ответил Певцову на критику из-за фильма «На Париж»
Марат БашаровНалей и отойди
Что творят российские звезды на карантине: публичные скандалы, пьянство и насилие
Назван самый популярный фильм в период самоизоляции
Вся жизнь — квартирник
Живой Гребенщиков, жена Шиндлера и бог программистов: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
Нижнее белье помогло Рианне стать самой богатой певицей Великобритании
Все материалы
Интернет и СМИ
Герой «Кто хочет стать миллионером?» дал правильный ответ и не стал миллионером
«Люди с удовольствием верят в самую разную чепуху»
Интернет заполонили лживые и опасные слухи о коронавирусе. Как с ними бороться?
Мошенники нашли способ заработать на обещанных Путиным детских пособиях
Блогер Гоблин поддержал BadComedian и назвал помоями фильм «На Париж»
Пиратские хроники
 
Дибров захотел занять место переболевшего в Коммунарке ведущего Первого канала
«Раз идет война, то и жертвы оправданны»
Журналистка поверила тирану и привела его к власти. Ее жизнь превратилась в бесконечную борьбу
Все материалы
Ценности
Знаменитости массово показали свою повседневную жизнь и одежду на карантине
Джегинсы бренда Mironova AnastasiiaВторая кожа
Как элемент армейской формы превратился в символ женской сексуальности
Ариана Гранде показала татуировки на домашнем фото в белье
Гениальный коррупционер
Как африканский президент расхищал казну ради молодых любовниц, дорогих машин и домов в Париже
«Единственная красавица в семье Кардашьян» поделилась фото в откровенном боди
«Немец побежден, а грипп — все еще нет»
Как выглядели люди по всему миру во времена самых страшных пандемий до коронавируса
Российская супермодель опубликовала фото топлес во время изоляции
Все материалы
Путешествия
Пилот зацепил самолет за провода и погиб при крушении рядом с оживленным шоссе
Белый папуас
Лампа из черепа, колдовство и эротические танцы: как русский ученый подружился с аборигенами
Российская авиакомпания объявила о возобновлении полетов по стране
В Европе заявили об открытии туристического сезона вопреки коронавирусу
«От ужаса я начал шептать»
Туристы отправились покорять океан на старой лодке и едва не погибли. Как им удалось выжить?
Раскрыта личность оставившего в небе над Россией три слова пилота
«Ты же русский, может, у тебя и получится»
Как россиянин отправился покорять Турцию на велосипеде и сразился с собачьей стаей
Все материалы
Из жизни
Гроб строителя привезли на кладбище в ковше экскаватора
«Здесь каждый знает, что такое свобода»
История москвички, которая осуществила детскую мечту и переехала во Францию
Женщина внезапно родила посреди улицы на глазах у изумленных прохожих
Кассирша умерла от коронавируса после плевка зараженного пассажира
«На работе меня зовут агентом КГБ»
История челябинского программиста, перебравшегося в Австралию
Обруганный женой за любовь к лотереям мужчина сорвал миллионный джекпот
Предположительно — Мейми СтюартСкелет в шкафу
Молодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
Все материалы
Новый Opel Mokka стал на 120 килограммов легче и лишился полного привода
25 самых продаваемых автомобилей России: апрель 2020
Какие машины покупали россияне в апреле — и в каком количестве
В Европе заметили седан Aurus на бельгийских номерах
Почему новый Land Rover Defender — не просто Discovery в квадратном кузове
Подробности о технической начинке главного вездехода Великобритании
McLaren рассказал об уникальных материалах отделки суперкара GT
Электро-Porsche на гоночном треке: свой или чужой?
Эксклюзив: впервые пробуем Taycan — и сразу на автодроме Moscow Raceway!
В России выставили на продажу комплект дисков по цене новой «Короллы»
Все материалы
Дом
В России предложили заморозить тарифы ЖКХ
«Надеюсь, не будет как в 1998-м»
Коронавирус обвалил рынок аренды жилья. Для россиян жизнь в съемных квартирах станет еще дешевле
Россиянин трижды обокрал один и тот же дом и попался
Культовый режиссер поссорился с соседом из-за пива
Рабочий класс
Дом на ножках, производство водки и заброшенная пивоварня — во что превратились российские заводы
Россияне стали поэтами ради квартир
Пансионат «Дружба»Небесный ракурс
Брошенные танки, дом-цветок и загадочные послания на земле — как Россия выглядит из иллюминатора
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
Минсельхоз США оценил лидерство России по экспорту пшеницы
В Приморье высадят более трех миллионов саженцев
В российской области прошли семинары для фермеров
Российскому бизнесу помогут с кредитами на поддержку занятости
Все материалы