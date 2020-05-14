В Европе нашли сеть преступных группировок во главе с ворами в законе из Грузии

В четырех странах Европы (Франции, Португалии, Испании и Италии) грузинские воры в законе организовали преступную сеть по кражам в крупных торговых центрах. Об этом сообщает «ИноСМИ» со ссылкой на французское издание Valeurs Actuelles.

По данным Центрального управления по борьбе с организованной преступностью (OCLCO), главой мафиозного клана в сентябре 2015 года стал 38-летний Георгий П., который курировал воровскую сеть в парижском регионе. С помощью прослушивания телефонных разговоров следователям удалось установить еще двух предполагаемых лидеров: Нодара Г. и Илью К., которые возглавляют группы в Иль-де-Франс, Португалии, Испании и Италии.

По данным издания «ПраймКрайм», речь идет о Георгии Поладишвили по прозвищу Синкара, Тевдоре Гамисония (Нодар Сухумский) и Илье Хеладзе (Ило Ланчхутский).

За последние годы подскочило количество краж в крупных магазинах, таких как Parly 2, Galeries Lafayette и Carré Sénart, которые терпят убытки из-за воровства электроники, одежды и косметики. Следствие установило, что эти преступления совершают не мелкие преступники, а грузинские воры в законе.

Парижская прокуратура уже 2,5 года расследует уголовное дело о воровской сети. Подозреваемых задержали в парижском регионе в ноябре 2017 года. На скамье подсудимых 35 человек, которых обвиняют в воровстве при отягчающих обстоятельствах и участии в преступной группе.

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