В Петербурге мужчина обнял и обокрал писателя после победы в литературной премии

В Санкт-Петербурге неизвестные обокрали писателя Александра Пелевина сразу после его победы в главной литературной премии города. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, после торжественной церемонии писатель вместе с друзьями отправился в бар, откуда затем вызвал такси до дома. Когда Пелевин уже подходил к ожидающему его автомобилю, около него остановился мужчина в спортивном костюме, обнял лауреата премии, оторвав от земли, после чего быстро отпустил и скрылся. Вместе с незнакомцем, как потом выяснилось, пропал и мобильный телефон Пелевина.

Писатель обратился в полицию.

29 мая Александр Пелевин победил в премии «Национальный бестселлер» со своим романом «Покров-17».