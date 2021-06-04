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Волочкова пожаловалась на залитую кровать

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Фото: @volochkova_art

Российская танцовщица Анастасия Волочкова поделилась в своем Instagram-аккаунте деталями конфликта с управляющей компанией (УК), отказавшейся ремонтировать крышу дома в Москве, где расположена квартира звезды.

«Споры с управляющими жилищными компаниями случаются у многих, — написала Волочкова. — Это коснулось и меня. Моей квартире в центре Москвы уже 20 лет. И все эти годы этой УК исправно платились деньги за обслуживание дома, что входило в их обязательства. Но, к сожалению, эта компания свои обязательства не выполняла». По словам балерины, коммунальщики ломом пробили крышу во время сколки льда и впоследствии отказались ее залатать.

«Дыры были именно над моей спальней, обставленной дорогой мебелью, — пожаловалась Волочкова. — Протечки воды на мою кровать и стены были ежегодно ужасными, на потолке появился огромный грибок. Тазики подставлялись постоянно, но это не помогало. В прошлом году мы за свои деньги починили крышу». Танцовщица рассказала, что ей пришлось подать на УК в суд, чтобы взыскать потраченные на ремонт средства. Судебное заседание по этому делу состоится скоро, сообщила она.

Между тем залитую спальню Волочковой отремонтировали профессионалы. Восстановление комнаты заняло две недели. Подписчики в комментариях посочувствовали балерине, отметив, что иногда проще самим устранить проблему, чем ждать помощи от коммунальщиков. Они также посоветовали ей не покупать квартиры на последних этажах.

Зимой 2020-го Волочкова записала видеообращение к «лезущим в ее квартиры и постель». Она возмутилась тем, что интересующиеся ее жизнью лезут «в душу, в мои тарелки, в мои бокалы, в мою постель, теперь еще и в мои квартиры». Видео было опубликовано после того, как в СМИ появилась информация о сдаче в аренду квартиры в Санкт-Петербурге, подаренной танцовщице олигархом Сулейманом Керимовым.

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