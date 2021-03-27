Волочкова вспомнила свой роман с Джимом Керри

Российская балерина Анастасия Волочкова вспомнила свой роман с голливудским актером Джимом Керри. Об этом она сказала в передаче «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.

Волочкова добавила, что у нее действительно был роман с актером, и у них по-прежнему сохраняются отличные отношения.

Ранее Анастасия Волочкова описала самый незабываемый секс в своей жизни. Балерина объявила, что наиболее запоминающимся соитием для нее стал «секс в частном самолете с любимым человеком». Она подчеркнула, что прожила вместе с этим половым партнером 3,5 года.