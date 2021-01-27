Российская балерина Анастасия Волочкова рассталась с тайным женихом. Об этом он объявила в своем Instagram-аккаунте.

В двух последних публикациях экс-прима Большого театра заявила, что рассталась с возлюбленным в свой день рождения. Она отметила, что пара долго жила вместе и их объединяло множество прекрасных моментов. «Мне, как и многим людям, свойственно разочаровываться в людях и в их отношениях и поступках», — написала 45-летняя танцовщица.

Она рассказала о том, что ей пришлось пройти много испытаний и трудностей в жизни. Знаменитость также намекнула на то, что ее неназванный возлюбленный имел слабый характер.

В прошлом году балерина Анастасия Волочкова жаловалась на предательство единственной дочери Ариадны из-за денег. Танцовщица утверждала, что бывший супруг подкупил их общую дочь.