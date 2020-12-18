Волочкова пожаловалась на предательство единственной дочери из-за денег

Балерина Анастасия Волочкова пожаловалась на предательство единственной дочери Ариадны из-за денег. Артистка поделилась переживаниями в интервью с ведущей YouTube-шоу «Алена, блин!» Аленой Жигаловой.

Волочкова рассказала, что 15-летняя дочь два года назад переехала к отцу Игорю Вдовину и его невесте в центр Москвы: «У нее сейчас жизнь аккумулирована в центре, ей удобно так жить».

«Подкупить деньгами детей в этом возрасте очень просто. Я почему говорю про предательство. Когда отец говорит дочери моей: "Я тебе дам все, но мама ни копейки не получит". И человек соглашается на такие условия. Мне, честно говоря, немножко больно, я не скрою», — поделилась бывшая прима Большого театра.

Волочкова отметила, что не осуждает дочь за сделанный выбор, так как та всегда жила в роскоши и родилась, по выражению артистки, с «золотым тазиком». Она также признала, что до сих пор не понимает, почему дочь так поступила с ней, однако обещает всегда поддерживать ее.