Балерина Анастасия Волочкова погрязла в долгах и отказалась оплачивать счета ЖКХ. Об этом она рассказала в эфире передачи «Звезды сошлись», опубликованном на YouTube-канале «НТВ».

«[Долгов], честно говоря, накопилось много, но конкретными суммами заведует бухгалтер. У меня недвижимость есть, и немаленькая», — призналась Волочкова.

Прежняя управляющая компания выставляла Волочковой ежемесячный счет в 60 тысяч рублей. «Я сейчас не плачу. Я исправно платила четыре года, сколько жила в своем доме, а последний год я и мои соседи просто взбунтовались, потому что это полная несправедливость. Я запросила отчет у управляющей компании — за что мы платили деньги. И когда я перестала платить за все лишние расходы, помимо света, газа, воды, — всей коммуналки — меня поддержали соседи, и сейчас поменялась управляющая компания», — сообщила балерина.

В июле Волочкову оштрафовали за поездку в закрытое на карантин село Дивеево в Нижегородской области.