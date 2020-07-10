Дочь Волочковой рассказала о преследовании из-за матери

Ариадна Волочкова, дочь балерины Анастасии Волочковой, столкнулась с преследованиями незнакомцев из-за своей матери. Об этом она рассказала в эфире передачи «Судьба человека с Борисом Корчевниковым», опубликованном на YouTube-канале «Россия 1» в пятницу, 10 июля.

«Мои хейтеры выбивали меня полностью из колеи. Были даже ситуации, когда ко мне приходили в приют для животных, где я иногда работаю волонтером. Люди, видимо, не очень были в себе, приходили и начинали со мной разговаривать, говорить какие-то не очень приятные вещи про маму, про меня. Это было просто ужасно, я не знала, куда себя деть. Они приходили на это мероприятие, начинали за мной ходить, и мне было очень страшно», — рассказала дочь балерины.

В конце июня сообщалось, что бывший ухажер Волочковой вышел из тюрьмы и потребовал у нее 130 миллионов рублей. На артистку подали в суд, истец заявил, что балерина использовала его «в целях неосновательного обогащения».

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