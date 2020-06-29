Волочкова оскорбила полицейских и пообещала «своим именем урегулировать процесс»

Российская балерина Анастасия Волочкова поскандалила с полицией из-за посещения закрытого на карантина села Дивеево. Об этом сообщает «НН.ру».

На артистку составили административный протокол, который она отказалась подписывать. «Вы занимаетесь какой-то херней просто. Я своим именем урегулирую этот процесс. Потому что вы — не мужчины. Вы в намордниках этих будете ходить всю свою оставшуюся жизнь», — сказала балерина полицейским.

Одного из сотрудников правоохранительных органов она назвала «последним чмом». Волочкова напомнила ему о своей популярности среди местных жителей, а также заявила, что она «прима-балерина всея Руси».

Ранее сообщалось, что Волочкова поехала в село Дивеево и раскритиковала в Instagram карантин, введенный губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным из-за вспышки коронавируса. «Замечательное путешествие я совершила в святое место Дивеево! Повстречала светлых и прекрасных людей!» — написала она. Балерина призналась, что хочет посмотреть Никитину в глаза и поинтересоваться, есть ли у него совесть.

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