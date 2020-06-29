Волочкова отправилась в закрытое на карантин из-за коронавируса село Дивеево

Балерина Анастасия Волочкова отправилась в село Дивеево и раскритиковала в Instagram карантин, введенный губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным из-за вспышки коронавируса.

«Замечательное путешествие я совершила в святое место Дивеево! Повстречала светлых и прекрасных людей! Не зная о том, что губернатор Нижегородской области (мне не ведомо его имя), против добра и приезда сюда паломников и верующих людей. Как призвать к СОВЕСТИ этого человека?!» — написала Волочкова.

Балерина призналась, что хочет посмотреть Никитину в глаза и спросить: «А совесть у вас есть?!»

29 мая сообщалось, что карантин в Дивеево продлили на неопределенный срок. Никитин рассказал, что постоянно обсуждает ситуацию в карантинных населенных пунктах с санитарными врачами. По словам главы Нижегородской области, присутствовать на богослужениях, если они будут проводиться, пока смогут только жители села. Вспышка коронавируса произошла в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в конце апреля. Сообщалось, что коронавирусом заразились 76 человек.

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