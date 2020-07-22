Российскую балерину Анастасию Волочкову оштрафовали за поездку в закрытое на карантин село Дивеево в Нижегородской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Тверского районного суда города Москвы.

Артистку признали виновной в совершении административного правонарушения. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Как передает Telegram-канал LIFE SHOT, в суде Волочкова пожаловалась, что в селе на нее напали пятеро полицейских. Изначально балерина подумала, что неизвестные мужчины хотят с ней сфотографироваться или взять автограф, однако сотрудники полиции заявили, что их направил губернатор региона Глеб Никитин. Артистка вспоминает, что это ее удивило, так как от губернатора ей обычно присылают только цветы.

В июне Волочкова поехала в село Дивеево и раскритиковала в Instagram карантин, введенный губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным из-за вспышки коронавируса. «Замечательное путешествие я совершила в святое место Дивеево! Повстречала светлых и прекрасных людей!» — написала она.

Позднее в сети появилось видео, на котором балерина ругается с местной полицией. Одного из сотрудников правоохранительных органов она назвала «последним чмом». В итоге на артистку составили административный протокол, который она отказывалась подписывать.