На Волочкову подал в суд бывший ухажер

Бывший ухажер балерины Анастасии Волочковой бизнесмен Владислав Фоменко потребовал от нее и ее представителя 130 миллионов рублей. Соответствующий иск зарегистрирован в Красногорском суде. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на копию документа.

В заявлении Фоменко указывает, что проживал с Волочковой в гражданском браке с октября 2014 по май 2015 года. По его словам, он «был использован» балериной с целью неосновательного обогащения. Якобы она отказалась платить за ремонт стоимостью 30 миллионов рублей в ее доме, прогнав нанятых знакомых строителей Фоменко. Бизнесмен утверждает, что всю сумму пришлось платить ему самому, из-за чего он влез долги и попал за решетку.

После освобождения Фоменко пытался связаться с Волочковой, однако пообщаться ему удалось только с ее представителем, которая, по его словам, публично обвинила его во лжи и заявила, что он психически болен. В своем иске Фоменко указывает, что из-за действий ответчиков вся его «жизнь пошла под откос», и из него «сделали посмешище». Моральный вред и страдания он оценил в 100 миллионов рублей.

Как пояснила изданию представитель Волочковой Юлия Вербицкая (Линник), иск стал «неприятной неожиданностью» для балерины. «Мы думали, что все ограничится ток-шоу, но раз так, то с удовольствием ждем суда», — добавила она.

Волочкова хвасталась своими романами с богатыми мужчинами в мемуарах «Плата за успех». При этом она рассказала, что бывшие жены и возлюбленные этих мужчин пытались затем «засветиться» в различных шоу и раздуть скандал из-за расставания. Балерина посоветовала им заняться своей жизнью и научиться садиться на шпагат.