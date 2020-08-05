Купель из многочисленных голых фотосетов Волочковой продадут ради оплаты штрафов

Балерина Анастасия Волочкова выставила на продажу купель, в которой снималась в многочисленных голых фотосетах. Артистка объявила в Instagram об аукционе ради оплаты штрафов за нарушение карантина в период коронавирусной пандемии.
«Только продажа моей ледяной купели спасет эту безнадежную ситуацию! А вырученные средства пойдут на оплату штрафов!!» — написала Волочкова. Она добавила, что ей подарили новую, именную купель.
Волочкову дважды — на 20 и 40 тысяч рублей — оштрафовали за поездку в закрытое на карантин село Дивеево в Нижегородской области.
В марте Волочкова выложила фото, на котором предстала голой в бочке со льдом. Артистка заявила, что «ледяная купель — прекрасная защита не только от коронавирусов, но и от безумия и безрассудства многих людей».